Переключиться на мобильную версию

Дюбуа сменит тренера после поражения от Джойса

Комментариев: 0
Британец принял важное решение после первого поражения в профи карьере.
Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа
Getty Images

Супертяжело вес Даниэль Дюбуа (15-1, 14 KO) сменит тренера после первого поражения в профессиональной карьере.Об этом сообщает Boxing Scene

Ожидается, что место Мартина Бауэрса займет Марк Тиббс, хотя контракт Бауэрса активен еще в течение почти трех лет.

23-летний британец потерпел первое поражение в карьере в ноябре прошлого года, когда Джо Джойс нокаутировал соотечественника в десятом раунде их лондонского поединка.

Ранее Лопес объяснил, почему не соглашается на реванш с Ломаченко.

Поделись:
Теги: Даниэль Дюбуа, бокс, Джо Джойс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь