Дюбуа сменит тренера после поражения от Джойса

Британец принял важное решение после первого поражения в профи карьере.

Супертяжело вес Даниэль Дюбуа (15-1, 14 KO) сменит тренера после первого поражения в профессиональной карьере.Об этом сообщает Boxing Scene

Ожидается, что место Мартина Бауэрса займет Марк Тиббс, хотя контракт Бауэрса активен еще в течение почти трех лет.

23-летний британец потерпел первое поражение в карьере в ноябре прошлого года, когда Джо Джойс нокаутировал соотечественника в десятом раунде их лондонского поединка.

Ранее Лопес объяснил, почему не соглашается на реванш с Ломаченко.