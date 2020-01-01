Усик рассказал о своих приоритетах, вспомнив бой с Чисорой

Украинец заявил, что деньги для него не главное.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) рассказал, как важен был для него поединок с Дереком Чисорой (32-10, 23 KO). По словам украинца, он готов был провести этот бой даже в том, случае, если бы он был для него финансово затратным.

"Для меня деньги не главное. Я не ставлю себе в приоритете миллиарды, много денег. Если они будут, я не против, но надо быть просто готовым к этому. Мне нужен был бой, даже если я уйду в минус. Понятно, что это реально плохо, это навредит моей семье и моей команде, которая работает со мной, минуснутся все, не только я, но мне нужен был бой, потому что простои повредят больше, нежели потеря пары миллионов долларов", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ходят слухи.

Ранее Усик прокомментировал отсрочку своего боя с Энтони Джошуа.