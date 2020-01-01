Редкач: Я не кусал Гарсию

Украинец оказался довольным последствием конфликта.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) рассказал подробности скандального эпизода в бою против Дэнни Гарсии.

"Укуса самого не было. На следующей неделе после боя Гарсия комментировал бои на шоу DAZN и он там об этом сказал, что это шутка. Но меня все равно оштрафовали на 10 тысяч долларов за эту шутку. Самого укуса не было. Если бы я укусил, то он бы орал на всю арену.

Меня дисквалифицировали и оштрафовали. Стоит отметить, что эта дисквалификация только в Нью-Йорке, а я там дерусь всего раз в три года. Так что эта дисквалификация никак не влияет на мою карьеру.

Опять же - я его не кусал. Когда мы сошлись в клинче, я просто поправил капу, и он там начал возражать что-то. Укуса самого не было. Даже синяка не было. Но после боя все говорили, как я его укусил. Никто не обсуждал, как он красиво меня выиграл. Все говорили о моем укусу. Поэтому это пошло больше на руку мне, чем ему", - рассказал Редкач в интервью YouTube-каналу BOXING STUDIO.