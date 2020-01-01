Переключиться на мобильную версию

Лопес рассказал, кого хочет побить больше всего

Комментариев: 0
Первый в списке американец Джервонта Дэвис.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес жаждет поединка с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем пояса WBC Дэвином Хэйни.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

“Я - самый стилистически развитый боксер современности. Вот и все. Единственный человек, который может меня побить, - это я сам. Кого я хочу побить больше всего? На первом месте Джервонта Дэвис. Он мой главный соперник. Я хочу победить его, а затем встретиться с Дэвином Хэйни“, - заявил спортсмен.

Как известно, что в ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес выиграл у Ломаченко бой решением судей и стал абсолютным чемпионом в легком весе.

Ранее Лопес объяснил, почему не намерен давать реванш украинскому боксеру Василию Ломаченко.

Поделись:
Теги: Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь