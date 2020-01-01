Лопес рассказал, кого хочет побить больше всего

Первый в списке американец Джервонта Дэвис.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес жаждет поединка с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем пояса WBC Дэвином Хэйни.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

“Я - самый стилистически развитый боксер современности. Вот и все. Единственный человек, который может меня побить, - это я сам. Кого я хочу побить больше всего? На первом месте Джервонта Дэвис. Он мой главный соперник. Я хочу победить его, а затем встретиться с Дэвином Хэйни“, - заявил спортсмен.

Как известно, что в ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес выиграл у Ломаченко бой решением судей и стал абсолютным чемпионом в легком весе.

Ранее Лопес объяснил, почему не намерен давать реванш украинскому боксеру Василию Ломаченко.