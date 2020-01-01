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Холифилд - о бое с Майком Тайсоном: Мы оба хотим подраться

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Боксеры обсуждают возможность проведения поединка.
Эвандер Холлифилд
Эвандер Холлифилд
Getty Images

Эвандер Холлифилд ведет переговоры с Майком Тайсоном о том, чтобы провести поединок в этом году.

Об этом легендарный боксер рассказал в комментарии для TalkSport.

“Я бы сказал да, если меня снова попросят выйти с Тайсоном в ринг. Мы близки к сделке. Думаю, мы оба хотим подраться. И это произойдет“, – заявил Холифилд.

На пике своей формы они встречались дважды. В 1996 году Холлифилд победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Спустя полгода они вновь вышли в ринг, тогда Майка Тайсона дисквалифицировали, он укусил Эвандера за ухо.

Отметим, что в конце ноября “Железный Майк“ провел бой против ещё одной легенды 90-х Роя Джонса. Их поединок завершился вничью.

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Теги: Майк Тайсон
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