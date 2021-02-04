Лопес объяснил, почему не соглашается на реванш с Ломаченко

Американец заявил, что все дело в уважении.

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес объяснил, почему не намерен давать реванш украинскому боксеру Василию Ломаченко.

"Все дело в уважении. Я его не получил, я не получил справедливую долю, включая и деньги. Так что таким образом я просто даю им понять - спасибо, но не спасибо.

У меня не было опции реванша, так почему я должен им его предоставлять? Просто из-за того, что всех бесит, что такой молодой парень выиграл, да еще и так легко?

Зачем мне давать Ломаченко то, что он все равно не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что иди на х**", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

Напомним, Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Бой состоялся в октябре 2020 года.