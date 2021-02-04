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Лопес объяснил, почему не соглашается на реванш с Ломаченко

Комментариев: 4
Американец заявил, что все дело в уважении.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес объяснил, почему не намерен давать реванш украинскому боксеру Василию Ломаченко.

"Все дело в уважении. Я его не получил, я не получил справедливую долю, включая и деньги. Так что таким образом я просто даю им понять - спасибо, но не спасибо.

У меня не было опции реванша, так почему я должен им его предоставлять? Просто из-за того, что всех бесит, что такой молодой парень выиграл, да еще и так легко?

Зачем мне давать Ломаченко то, что он все равно не сможет вернуть? Понимаете, о чем я говорю? Так что иди на х**", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

Напомним, Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Бой состоялся в октябре 2020 года.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  04.02.2021, 16:13
Оценка:  0
pусский
Лопес ссыкун, а Владимир30кг майданутый пиздун, вот и вся правда до копейки!
Майдауны, уёбывайте с Украины в объятия американских негров, Байден даст вам грин-карту и презервативы со смазкой!
vladimir30kh    04.02.2021, 15:26
Оценка:  +6
vladimir30kh
В контракте нет реванша... Пусть теперь предатель родины унижается и просит прощения за сопли и понты ))))))) Чемпион заслужил победой уважение и он показал сопливому предателю его место
Путин-Xyйло    04.02.2021, 15:13
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Вообще- Лома может попросить прощения за свою наглость и высокомерие. Или это не скрепно? Гляди Лопес и передумает
Джо-кер    04.02.2021, 14:52
Оценка:  +9
Джо-кер
Все вірно. Гнати в шию проросійського Ломаченка сцяною ганчіркою.
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