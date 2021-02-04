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Усик вновь заговорил о компенсации за отсрочку боя с Джошуа

Комментариев: 4
Украинец признался, что сам хочет увидеть бой между Джошуа и Фьюри.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал ситуацию с организацией боя против Энтони Джошуа.

Британец должен провести обязательную защиту по линии WBO против Усика, однако он хочет встретиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте. Для этого Джошуа нужно либо договориться с украинцем, либо отказаться от пояса, но тогда бой с Фьюри не будет за абсолютное чемпионство.

“Мы наблюдаем за тем, что происходит. Джошуа должен защитить свой пояс со мной. Здесь работает не спорт, а бизнес. Наш бой соберет 20 миллионов долларов, а вот бой Джошуа и Фьюри - 100 миллионов. Естественно, что люди смотрят по суммам.

Необходимо договариваться о дальнейших действиях, но это задача промоутера. Мое дело - выходить подготовленным в ринг и побеждать, а его - организовать мне бои. Они должны все сделать выгодно для нам, ведь я представляю компанию - вместе мы работаем и зарабатываем деньги.

Какую сумму я готов принять, чтобы подождать? Не могу конкретизировать, но об этом надо разговаривать. С точки зрения спортсмена я не хочу. Много фанатов хотят увидеть бой Фьюри и Джошуа, а я для них заноза. Я могу стать раздражителем для многих, даже для тех, кто меня любит, если не дам поединку состояться.

Ведь это фурор - более 33 лет не было абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе (в 1999 году таковым становился Леннокс Льюис - прим. ред.). Я сам хочу увидеть этот бой, но если я хочу боксировать за пояс, а меня хотят нагло сбрить - то этому не бывать. Я готов к диалогу, но если нет, то это будет решаться в другом поле“, - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу Ходят Слухи.

Отметим, что вместо боя с Джошуа украинцу предлагают провести поединок против Джо Джойса.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.02.2021, 14:46
Оценка:  0
гость
Какие 33 года, если Льис в 1999 был абсолютным чемпом?
гость  (аноним)  04.02.2021, 14:44
Оценка:  +1
гость
Василий, дай пездoв Джошуа. И делов то. А если серьезно,то Вася красава,понимает,что нереально отпиздохать Джошуа,а вот нехилое бабло срубить не выходя в ринг даже вполне реал. Только бизнес и ниxyя лишнего. Красава
Джо-кер    04.02.2021, 14:49
Оценка:  0
Джо-кер
Васыль давно получил от Лопеса. Сидит теперь, как побитый пес и скулит. А с Джошуа должен был выйти Усик, но Сашка лишили статуса обязательного претендента)))).
Джо-кер    04.02.2021, 14:43
Оценка:  +1
Джо-кер
Проросійського гівнюка хочуть прокинути через х уй. А навіщо він потрібен, нехай їде на Росію, хлєбає лаптєм щі.
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