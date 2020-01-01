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Джойс назвал главные козыри Усика

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Британец дал оценку украинскому боксеру.
Джо Джойс
Джо Джойс
Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс признался, что его впечатляли выступления Александра Усика в рамках Всемирной серии бокса (WSВ). 

"В WSВ Усик был в огне. Они уменьшили разрыв между тяжелым и супертяжелым весами, объединили две эти весовые категории. Я смотрел бои Алекандра, и он просто разрывал всех в моем весе. Там еще был Ломаченко. Это два больших имени.

Я многому научился в поединке с Усиком. До этого я не дрался с настолько хорошим левшой. Это однозначно был тяжелый и отличный поединок, ставший для меня уроком, поскольку навыки Усика были на уровень выше", - рассказал Джойс в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее Теофимо Лопес вновь заговорил о Ломаченко, раскритиковал украинца за выходки после очного поединка.

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Теги: Джо Джойс, Александр Усик, бокс
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