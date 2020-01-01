Джойс назвал главные козыри Усика

Британец дал оценку украинскому боксеру.

Британский супертяжеловес Джо Джойс признался, что его впечатляли выступления Александра Усика в рамках Всемирной серии бокса (WSВ).

"В WSВ Усик был в огне. Они уменьшили разрыв между тяжелым и супертяжелым весами, объединили две эти весовые категории. Я смотрел бои Алекандра, и он просто разрывал всех в моем весе. Там еще был Ломаченко. Это два больших имени.

Я многому научился в поединке с Усиком. До этого я не дрался с настолько хорошим левшой. Это однозначно был тяжелый и отличный поединок, ставший для меня уроком, поскольку навыки Усика были на уровень выше", - рассказал Джойс в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее Теофимо Лопес вновь заговорил о Ломаченко, раскритиковал украинца за выходки после очного поединка.