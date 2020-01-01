Лопес вновь "наехал" на Ломаченко

Американец раскритиковал Ломаченко за оправдания после поединка.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес вновь раскритиковал Василия Ломаченко за его оправдания после их боя.

"Произошло так, как случилось. Люди будут говорить, и я ожидал, что так и будет. Человек, который не умеет проигрывать, будет придумывать различные оправдания.

Думаю, многие не поняли, почему я употреблял слово на букву "с". Я все время говорю его себе. Например, когда я сдаюсь, и у меня кончаются силы, я говорю себе: "Прекрати быть с*кой". Так что я думаю, что Ломаченко ведет себя как с*ка.

Несмотря на это, мы имеем то, что имеем. Для меня он все равно остается вторым после Теофимо в легком весе. Не думаю, что кто-то из сможет победить Ломаченко", - сказал Теофимо Лопес в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel.

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