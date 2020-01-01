Переключиться на мобильную версию

Арум заманивает Гвоздика на ринг: что предлагает промоутер

Комментариев: 0
Эгис Климас рассказал о желании промоутера устроить чемпионский бой для украинца.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершил карьеру после поражения от Артура Бетербиева. Его бывший менеджер Эгис Климас рассказал о встрече промоутера Боба Арума и украинца.

"Самый интересный момент был, когда во время подготовки Ломаченко к Лопесу в зал к Василию приехали и Боб Арум, и Гвоздик. Ну а Саня же всегда в форме, себя не попускает. Гвоздик надел перчатки, по грушам поработал, потом с Митрофановым раунд или два постоял. Ну и Боб Арум сразу мне на ухо шепчет, что может сразу организовать ему чемпионский бой. Вот скоро будет бой Смит - Власов. Арум говорит, что сразу может организовать Гвоздику бой с победителем за титул", - сказал Климас в интервью Владимиру Кобелькову.

Ранее Климас заявил, что реванш в бою Лопеса и Ломаченко больше выгоден американцу.

Поделись:
Теги: Боб Арум, бокс, Александр Гвоздик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь