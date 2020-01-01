Арум заманивает Гвоздика на ринг: что предлагает промоутер

Эгис Климас рассказал о желании промоутера устроить чемпионский бой для украинца.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершил карьеру после поражения от Артура Бетербиева. Его бывший менеджер Эгис Климас рассказал о встрече промоутера Боба Арума и украинца.

"Самый интересный момент был, когда во время подготовки Ломаченко к Лопесу в зал к Василию приехали и Боб Арум, и Гвоздик. Ну а Саня же всегда в форме, себя не попускает. Гвоздик надел перчатки, по грушам поработал, потом с Митрофановым раунд или два постоял. Ну и Боб Арум сразу мне на ухо шепчет, что может сразу организовать ему чемпионский бой. Вот скоро будет бой Смит - Власов. Арум говорит, что сразу может организовать Гвоздику бой с победителем за титул", - сказал Климас в интервью Владимиру Кобелькову.

Ранее Климас заявил, что реванш в бою Лопеса и Ломаченко больше выгоден американцу.