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Диллиан Уайт назвал Поветкина старым

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Британец заговорил о минусах своего соперника.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) считает главным недостатком Александра Поветкина (35-2-1, 26 КО) его возраст.

Об этом он рассказал в интервью Matchroom Boxing.

"Поветкин – очень успешный аматор, и профессионал мирового класса, экс-чемпион мира. Они многое могут попытаться изменить в подготовке, но он очень старый. Он всю карьеру боксировал в одном стиле: был агрессивным, шел вперед, выбрасывал апперкоты и боковые. Когда Поветкин начинает боксировать и двигатся, то у него начинаются проблемы из-за ошибок.

Не знаю, что они будут менять, поскольку меня это не волнует. Я переживаю только о том, что буду делать сам. Я задействую свои сильные стороны: габариты, мощь и тому подобное. Этого будет достаточно и какие бы коррективы они не внесли будет бесполезно. Они могут начать бой быстрее, но если Поветкин начнет активнее бой, то устанет еще быстрее".

Как изветсно, реванш Поветкина и Уайта состоится 6 марта в Великобритании. Российский боксер уже завершил первый этап подготовки к поединку.

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Теги: Диллиан Уайт, Александр Поветкин, бокс
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