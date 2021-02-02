Менеджер Ломаченко: Реванш выгоднее Лопесу чем Васе

Эксперт рассказал, что думает о грядущем реванше.

Менеджер легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас считает, что реванш украинца с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) нужен его сопернику для самоутверждения.

Об этом он рассказал в интервью boxingukraineboxing.

“На сегодняшний день этот реванш выгоднее Лопесу чем Васе. У него есть Камбосос, но кто его пустит в ту Австралию? Это во-первых. Во-вторых, в Австралии он хочет, чтобы ему зарядили эти миллионы, которые он спит и видит. Но ему нескем боксировать за большие деньги. Также ему все кричат, что он действительно не выиграл этот бой, а если и выиграл, то сделал это неубедительно, что ему подарили этот бой.

Если он выиграет во второй раз у Ломаченко, то перед ним все снимут шляпу и скажут: “Извини, парень, мы ошиблись, ты действительно крут, ты чемпион“.

В случае проигрыша он заработает большие деньги, которые он хочет. Думаю, Лопесу бокс к одному месту. Ему важны деньги, и в глазах горят доллары. И к тому же мы выходим на очень большой бой Лопес – Ломаченко 3. Это беспроигрышно. Но народ думает не тем местом – жопой.

Но мы не зацикливаемся на реванше. Мы уже гонялись за Салидо и что получили? Мы не получили Салидо и другие бои отдали, не долшли туда куда нужно. Гонялись и ничего не получили. Так зачем нам тратить время и нервы?“.

Как известно, реванш может состояться в мае или июне этого года.

Тем временем на поединок с Лопесом нацелился Дэвид Хэйни.