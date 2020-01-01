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Фьюри - о поражении Макгрегора: Простой убивает вас как хищника

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Боксер назвал причину неудачи соотечественника.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри убежден, что причиной поражения суперзвезды UFC Конора Макгрегора (22-5) в реванше с Дастином Порье (27-6) является большая пауза между поединкоми ирландца.

Об этом он заявил в комментарии talksport.com.

“Конор говорил о долгом простое, и он прав. Конор дрался в 2016 году, после чего вернулся в бою с Хабибом и затем выбыл еще на два года. Простой убивает вас как хищника, это точно. Вы теряете тайминг и чувство дистанции, и возвращаете их только после многочасовых тренировок.

Если после трехлетнего простоя вы проведете три боя, то я уверен, что в последнем вы будете в десять раз лучше выглядеть, чем в первом. Джерри Куни дрался с Ларри Холмсом, то вышел на ринг после 18 месяцев отсутствия, и он не был бы тем же бойцом“, - считает боксер.

Напомним, что экс-чемпиону UFC в двух категориях Конору Макгрегору запретили принимать участие в боях на протяжении 180 дней.

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Теги: Тайсон Фьюри, Конор Макгрегор, Дастин Порье
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