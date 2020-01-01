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Плант о поединке с Канело: Буду готов драться в сентябре

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Американский боксер жаждет выйти на ринг с мексиканцем.
Калеб Плант
Калеб Плант
Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе Калеб Плант (21-0, 12 КО) намерен выйти на ринг с чемпионом WBA и WBC во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО) в сентябре.

Об этом боксер сообщил в интервью Fighthub.

“Я не знаю, что буду делать, пока Альварес не подерется с Авни Йылдырымом и Билли Джо Сондерсом. Я отправлюсь домой и наслажусь победой над Калебом Труа.

Я намерен сесть со своей командой и решить, каким будет мой следующий шаг. Не могу ничего сказать наверняка, но я буду готов драться в сентябре. Я готов к кому угодно и чему угодно.

Бой с победителем поединка Альварес – Сондерс? Это зависит не от меня, пусть они там разбираются.

Готов ли я подраться с Давидом Бенавидесом, если Канело будет занят? Это точно другая история, но я готов сразиться с любым соперником.

Как я уже говорил раньше, я чувствую себя лучшим во втором среднем весе. Так что ставьте оппонентов в ряд, я отправлю их на канвас“, – заявил он.

Как известно, вчера, 31 января, Калеб Плант победил экс-чемпиона мира Калеба Труа.

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Теги: Калеб Плант, Сауль Альварес, бокс
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