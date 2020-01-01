Катмен Усика назвал самый сложный бой украинца в карьере

Расс Анбер отметил характер украинского боксера.

Катмен украинского супертяжеловеса Александра Усика Расс Анбер поделился воспоминаниями о боях украинца с Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым.

"Поединок против Бриедиса, вероятно, был самым изнурительным для Усика в физическом плане, ведь он пропускал, принимал удары и отвечал на них.

В других же боях он вел себя вполне уверенно, в том числе в поединке с Гассиевым. При всем уважении к Мурату их бой был односторонним. Нужно сильно постараться, чтобы найти десять мощных ударов, которые Усик пропустил за весь поединок", - сказал Анбер в интервью Мэтту Касаванту.

Ранее Анбер поделился ожиданиями от боя Усика против Джойса.