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Катмен Усика назвал самый сложный бой украинца в карьере

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Расс Анбер отметил характер украинского боксера.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Катмен украинского супертяжеловеса Александра Усика Расс Анбер поделился воспоминаниями о боях украинца с Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым.

"Поединок против Бриедиса, вероятно, был самым изнурительным для Усика в физическом плане, ведь он пропускал, принимал удары и отвечал на них.

В других же боях он вел себя вполне уверенно, в том числе в поединке с Гассиевым. При всем уважении к Мурату их бой был односторонним. Нужно сильно постараться, чтобы найти десять мощных ударов, которые Усик пропустил за весь поединок", - сказал Анбер в интервью Мэтту Касаванту.

Ранее Анбер поделился ожиданиями от боя Усика против Джойса.

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Теги: Расс Анбер, Александр Усик, бокс
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