Катмен Усика: Поединок с Джойсом - это не легкая прогулка

Расс Анбер считает, что украинца ждет непростая битва с Джо Джойсом.

Катмен украинского супертяжеловеса Александра Усика Расс Анбер считает, что украинца ждет непростой поединок против британца Джо Джойса, в котором не следует ему отдавать полное преимущество.

"Усик принимает тяжелый бой. Поединок с Джо Джойсом - это не легкая прогулка. Победа не достанется легко, а соперник - не потрепанный ветеран, у него нет большого пробега.

Это не тот бой, когда можно сказать: "Ты точно победишь". Вот перед боем с Чисорой практически можно было сказать: "Ты победишь. Теоретически ты - претендент номер один на корону в хэвивейте, и от тебя ждут победы над Чисорой"

Джойс - молодой парень, он делает себе имя. Это его шанс, он жаждет реванша. Это тяжелый бой для Усика. Он должен тренироваться и быть готовым к этому поединку.

По моему мнению, это увеличит пробег Усика, хотя ему не следует наматывать ненужный километраж на одометре. Это не из-за возраста, а потому что он выступает в хэвивейте. Здесь километры наматываются быстрее, чем в крузервейте, где Усик доминировал над соперниками", - цитирует Расса Анбера fightnews.info.

Отметим, что поединок Усик - Джойс может быть объявлен на этой неделе.