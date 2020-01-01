Хирн высказался о планах Сауля Альвареса

Эдди Хирн организует для Сауля Альвареса три боя.

Новый промоутер чемпиона мира в полусреднем весе Сауля Альвареса Эдди Хирн рассказал о целях боксера. Канело нацелен стать абсолютным чемпионом.

"Сауль подписал с нами контракт, поэтому мы будем продвигать и второй его поединок. Соперником будет Билли Джо Сондерс. Нам поступили ясные инструкции от Сауля Альвареса - нужно сделать его абсолютным чемпионом мира как можно скорее.

После того, как он разберется со своим обязательным претендентом, нужно будет позаботиться только о двух боях. Один из них это бой против Билли Джо Сондерса, а второй - Калеб Плант. Билли Джо Сондерс в мае захочет разрушить планы Альвареса, но если Канело победит, он захочет боксировать с Плантом", - сказал Хирн YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Хирн поделился ожиданиями от боя Джошуа - Фьюри.