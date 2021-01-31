Хирн поделился ожиданиями от боя Джошуа - Фьюри

Эдди Хирн прокомментировал поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о подготовке своего подопечного к ожидаемому бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Хирн отметил, что еще не видел таким сконцентрированным Джошуа, а также выразил уверенность, что бой не будет односторонним и Фьюри не сможет одержать победу в первом раунде.

"Я говорю с Джошуа про этот бой каждый день. И я никогда не видел его более сфокусированным, чем сейчас. Это относится к ним обоим. Я вижу в социальных сетях, что они оба работают как только могут, потому что знают, насколько важен этот бой. Важнее него ничего не будет. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира и ничего важнее этого момента уже не произойдет.

Вы слышали комментарии Фьюри о том, что он нокаутирует Джошуа за два-три раунда. Но он знает, что это будет война. Он не сможет победить Джошуа за один раунд, никакого одностороннего боя не будет. Энтони так тяжело и так сфокусировано работает ради этого поединка. Я не могу дождаться этого боя. Мы очень тяжело работаем для того, чтобы организовать этот поединок", - цитирует промоутера fightnews.com.

Ранее сообщалось, что WBO дала 15 дней на организацию боя Усик – Джойс.