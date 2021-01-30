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Поветкин активно готовится к реваншу с Уайтом

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Боксер завершил первый этап подготовки к поединку.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Подготовительный этап к реваншу с британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) временного чемпиона мира по версии WBC Александра Поветкина (35-2-1, 26 КО) подошел к концу.

Об этом в Instagram сообщает пресс-служба промоутерской компании “Мир бокса“.

“Временный чемпион WBС в супертяжелом весе Александр Поветкин завтра вместе со своей командой вернется из Геленджика, где российский боксер провел первый тренировочный сбор перед назначенным на 6 марта матчем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом. После небольшого отдыха подготовка к бою продолжится в Чехове и будет включать в себя спарринги“, - говорится в сообщении.

Напомним, изначально матч-реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но из-за болезни Поветкина поединок перенесли на 2021 год. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. 

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Теги: Александр Поветкин, бокс, Диллиан Уайт, WBC
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pусский  (аноним)  30.01.2021, 14:29
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pусский
Россия, вперёд! Натянем Уайта по самые гланды!
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