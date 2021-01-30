Мэнни Пакьяо лишен чемпионского титула

На его месте оказался Йорденис Угас.

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39KO) лишен пояса по версии WBA Super в полусреднем дивизионе и переведен в статус “чемпион в отпуске“.

Такое решение приняли в WBA.

Теперь это звание пренадлежит кубинцу Йорденису Угасу (26-4, 12 KO), который ранее владел титулом WBA Regular.

Стоит отметить, что Пакьяо последний раз защищал свой титул 20 июля 2019 года, победив раздельным решением судей американца Кита Турмана.

Напомним, что титула также был лишен казахстанец Бейбут Шуменов.