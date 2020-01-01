Шуменов потерял титул WBA World в первом тяжелом весе

Место казахстанца занял Риад Мери.

WBA лишила пояс чемпиона в первом тяжелом дивизиона Бейбута Шуменова (18-2, 12 КО).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято из-за длительного простоя.

Как известно, казахстанец завоевал вакантный пояс WBA World в июле 2018 года и с тех пор ни разу не защитил его. До этого у него был простой в 2 года – с мая 2016-го.

Также в WBA назвала имя нового чемпиона организации - им стал ивуариец Риад Мери (29-1, 24 КО), который обязан выйти в ринг против кубинца Юниера Дортикоса (24-2, 22 КО) в следующем поединке.