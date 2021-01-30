Усик – Джойс: WBO дала 15 дней на организацию боя

Промоутеры боксеров получили письма от организации.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально одобрила проведение боя между супертяжеловесами Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за звание временного чемпиона организации.

Об этом сообщило издание The Athletic.

Организация отправила письмо Фрэнку Уоррену и Александру Красюку, промоутерам Джойса и Усика, в котором приказала в течение 15 дней заключить договор на бой между боксерами. Он должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта.

В случае, если стороны не сумеют договориться, то состоятся промоутерские торги.

Также издание отмечает, что Боб Арум и Эдди Хирн, которые являются промоутерами Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа соответственно, получили постановление о том, что победитель боя Тайсон - Джошуа должен в течение 180 дней провести поединок с победителе боя Усик - Джойс. Если это условие не будет выполнено, то WBO объявит свой титул вакантным.

Кроме того, указано, что бой между Фьюри и Джошуа должен состояться летом 2021 года, и если они решат провести поединок позже, то WBO имеет право повысить временного чемпиона организации до полноценного, и обязать действующего обладателя титула Энтони Джошуа провести защиту до встречи с Фьюри.

Изветсно, что на данный момент Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO в хэвивейте.