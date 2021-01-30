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Усик – Джойс: WBO дала 15 дней на организацию боя

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Промоутеры боксеров получили письма от организации.
Александр Усик и Джо Джойс
Александр Усик и Джо Джойс
Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) официально одобрила проведение боя между супертяжеловесами Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за звание временного чемпиона организации.

Об этом сообщило издание The Athletic.

Организация отправила письмо Фрэнку Уоррену и Александру Красюку, промоутерам Джойса и Усика, в котором приказала в течение 15 дней заключить договор на бой между боксерами. Он должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта. 

В случае, если стороны не сумеют договориться, то состоятся промоутерские торги.

Также издание отмечает, что Боб Арум и Эдди Хирн, которые являются промоутерами Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа соответственно, получили постановление о том, что победитель боя Тайсон - Джошуа должен в течение 180 дней провести поединок с победителе боя Усик - Джойс. Если это условие не будет выполнено, то WBO объявит свой титул вакантным.

Кроме того, указано, что бой между Фьюри и Джошуа должен состояться летом 2021 года, и если они решат провести поединок позже, то WBO имеет право повысить временного чемпиона организации до полноценного, и обязать действующего обладателя титула Энтони Джошуа провести защиту до встречи с Фьюри.

Изветсно, что на данный момент Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO в хэвивейте.

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Теги: Александр Усик, Джо Джойс, бокс, WBO
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.01.2021, 11:17
Оценка:  0
гость
10-18 лучше мамуну до смерти.
гость  (аноним)  30.01.2021, 10:18
Оценка:  -1
гость
если агент фсб усик победит, я повешусь. в крайнем случае напьюсь.
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