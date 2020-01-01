Тревор Брайан стал чемпионом мира WBA в супертяжелом весе

Американский боксер досрочно победил Бермейна Стиверна.

Непобежденный американец Тревор Брайан (21–0, 15 KO), одолев в бою Бермейна Стиверна (25–5–1, 21 KO), завоевал титул “регулярного“ чемпиона мира WBA в супертяжелом весе.

Брайан на протяжении боя доставлял проблемы своему сопернику, а в 11-м раунде дважды отправил того в нокдаун

Брайан дважды свалил Стиверна с ног, и рефери Фрэнк Джентиле бой остановил вскоре после второго нокдауна на отметке 01:21 в 11-м раунде. С победой Брайан повысил свой временный титул до регулярного и на шаг приблизился к боям с сильнейшими игроками дивизиона.

Эта победа стала для Брайана 21 в профессиональной карьере и 15-й – досрочной. Стиверн проиграл свой пятый поединок, при 25 победах, и третий – не дождавшись финального гонга.