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"Все меняется": Лопес заговорил о завершении карьеры

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Американский боксер перестанет выходить на ринг, когда добьется всего, чего хочет.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) планирует завершить профессиональную карьеру к 30-летию.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Майка Тайсона.

“С течением времени я вижу, как все меняется. Особенно в последние два года – многие боксеры скончались и было больно видеть это. Те, люди с которыми я был близко знаком, уходят из жизни, это очень тяжело. Я думал о том, чтобы боксировать 10-15 лет, но все будет в руках господа.

Я подумаю о завершении карьеры, когда добьюсь всего, чего могу, приобрету хорошие отношения с другими людьми, инвестирую свои деньги и завершу карьеру к 30 годам. Психологически я буду в нормальном состоянии, буду помнить имена своих детей и все такое прочее“, - поведал он.

Напомним, чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни рассказал о своем отношении к американцу Теофимо Лопесу.

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Теги: Теофимо Лопес, Майк Тайсон, бокс
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