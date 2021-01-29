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Ковалев: Ничего запретного целенаправленно я не принимал

Комментариев: 1
Спортсмен нарушил молчание о скандале с доппингом.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Бывший чемпион полутяжелого веса россиянин Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) дал первый комментарий по ситуации с проваленными допинг-тестами, в которую он недавно угодил.

Как известно, в пробах боксера был обнаружен синтетический тестостерон, из-за чего бой против Бектимира Меликузиева, который должен был состояться 30 января, был отменен.

Спортсмен в своем Instagram обнародовал видео, в котором обратился к фанатам, заявив, что никогда не принимал допинг намеренно.

“Привет! Последнее время весь интернет прямо пестрил новостями о том, что я провалил тест Так вот, ребята, я хочу вам всем заявить о том, что ничего запретного целенаправленно я не принимал. Смотрите, я тестируюсь VADA с 2014 года и с того момента не было ни одного подобного прецедента. Инициатива проверяться – моя, ведь я сторонник честного и чистого спорта.

Сейчас идет расследование по поводу того, каким образом запрещенный препарат попал в организм. По окончании расследования будет понимание. Я обязательно Вам все озвучу и расскажу – каким образом, какой препарат и кто над этим постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов окончания расследования. И на нашей улице будет праздник“, - заявил боксер.

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Теги: Сергей Ковалев, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
shk67    29.01.2021, 12:27
Оценка:  +1
shk67
Ой! Я что-то принял случайно! И это оказался допинг? Гонит козломордый, прямо по методичке!
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