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Альварес и Сондерс заключили сделку на бой

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Поединок состоится в начале мая.
Альварес - Ковалев
Альварес - Ковалев
Getty Images

Чемпион WBC и WBA во втором среднем весе Сауль Канело Альварес и чемпион WBO в этом весе Билли Джо Сондерс достигли соглашения о проведении объединительного поединка в конце весны.

Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на The Athletic.

Перед этим 27 февраля Альваресу нужно выиграть у обязательного претендента на титул WBC Авни Йилдирима, обойдясь без травм.

Этот поединок будет приурочен к национальному празднику Синко де Майо (5 мая), поэтому рассматриваются даты 1 и 8 мая.

Поединок должен пройти в США – приоритетным местом является футбольный стадион в Лас-Вегасе, а запасными вариантами будут Техас и Флорида.

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Теги: Сауль Альварес, бокс, Билли Джо Сондерс
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