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Постол оценил Альвареса: Он реально хорош

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Украинский боксер видел, какие удары мексиканца самые жесткие.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) стал свидетелем спарринга с чемпионом WBA и WBC во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО).

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу “Боксерская правда“.

“Один раз мы были в Мексике у него дома, на сборах. Видел, как он спаррингует. Он реально хорош, сильный, мощный. Сейчас просто не с кем ему боксировать. Ну Головкин, третий бой – интересное противостояние.

В спаррингах Канело большой – он гоняет много веса. Удары он вообще не чувствует, становится в защиту, и все. Атаки у него – левый снизу и левый боковой очень жесткие“.

Ранее Виктор Постол поделился прогнозом на 2021 год для супертяжеловеса Александра Усика и рассказал, какой бой хотел бы увидеть.

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Теги: Виктор Постол, Сауль Альварес, бокс
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