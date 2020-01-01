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Бенавидес вызвал на ринг Джермалла Чарло

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24-летний боксер уверен в своей победе.
Бенавидес вызвал на ринг Джермалла Чарло
Getty Images

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (23-0, 20 KO) жаждет поединка с действующим чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (31-0-0, 22 KO).

Об этом он заявил в комментарии EsNews.

“Это будет большой поединок. Мне бы хотелось подраться с Чарло, поскольку он сказал, что нокаутирует меня. Но на самом деле это я нокаутирую его.

Мы можем подраться тогда, когда он захочет. И я готов, поскольку люди захотят увидеть это“, - отметил он.

Как известно, Дэвид Бенавидес вернется на ринг 13 марта против Рональда Эллиса (18-1, 12KO).

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Теги: Дэвид Бенавидес, Джермалл Чарло, бокс
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