Бенавидес вызвал на ринг Джермалла Чарло

24-летний боксер уверен в своей победе.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (23-0, 20 KO) жаждет поединка с действующим чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (31-0-0, 22 KO).

Об этом он заявил в комментарии EsNews.

“Это будет большой поединок. Мне бы хотелось подраться с Чарло, поскольку он сказал, что нокаутирует меня. Но на самом деле это я нокаутирую его.

Мы можем подраться тогда, когда он захочет. И я готов, поскольку люди захотят увидеть это“, - отметил он.

Как известно, Дэвид Бенавидес вернется на ринг 13 марта против Рональда Эллиса (18-1, 12KO).