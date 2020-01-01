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Ломанченко: Совсем забыл, что я боксер

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Украинский боксер сыграл в хоккей в именном джерси.
Ломанченко: Совсем забыл, что я боксер
Instagram

Экс-чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) попробовал себя в роли хоккеиста и вышел на лед в именном джерси под 57-м номером.

Видео лучших моментов на льду с его участием он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях под роликом, спортсмену решили напомнить, что ему стоит заняться своей основной сферой деятельности. 

На это комментатор получил ироничный ответ: “Действительно ,спасибо за напоминание, а то чет я совсем забыл, что я боксер“.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко отреагировал на критику, которая появилась после проигранного поединка Теофимо Лопесу.

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