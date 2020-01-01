Усика предупредили о сложностях в хэвивейте

Чарльз Мартин оценил боксерские навыки украинца.

Экс-чемпион супертяжелого веса Чарльз Мартин убежден, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 КО) столкнется с трудностями в хэвивейте.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

“Усик выступал в первом тяжелом весе, а затем перешел в супертяжелый. Хэвивейт – это хэвивейт. Я убежден, что он и сам может рассказать, что думает о супертяжелом дивизионе. В целом Усик – искусный боец, очень резкий. Однако все это перестает работать, поскольку, как я уже сказал, мы – супертяжи.

Некоторые из нас – мощные панчеры. В конце концов, мы – львы в этом виде спорта. Вся эта искусность – для мелких парней“, - отметил он.

Ранее сообщалось, что обязательный претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе по линии WBO Александр Усик и британец Джо Джойс близки к завершению переговоров.