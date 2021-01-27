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Британский промоутер жестко "проехался" по Ломаченко

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Альберт Сиеста считает, что украинец "уже на закате карьеры".
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Британский промоутер Альберт Сиеста высказался о поединке Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Специалист возмущен тем, как вел свой бой украинец и считает, что он не имеет права считать себя победителем.

"Может ли Ломаченко победить Лопеса, будучи абсолютно здоровым? Может, но последние два боя Васи мне не понравились. Я думаю, он пошел на закат и должен выпрыгнуть из своей кожи. Он должен вернуться, опуститься на землю и вспомнить, что в конце концов еще и боксировать надо. За него его педигри этот бой на ринге не выиграет, там работать надо будет.

Может быть, его организм сдает, но я думаю, что какие-то ресурсы для боя, который ему невероятно нужен, он найдет. Надо ва-банк идти, рисковать. Где он был до шестого раунда? Где вообще были удары? Что это было? На каких основаниях он думает, что выиграл этот бой? За то, что он красивый украинский мальчик? Как ему можно это отдать?" - сказал Альберт Сиеста в прямом эфире Luckypunch.net в Instagram.

Ранее Ломаченко выложил загадочный пост в Instagram.

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Теги: Альберт Сиеста, Василий Ломаченко, бокс, Теофимо Лопес
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