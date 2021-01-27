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Усик и Джойс близки к подписанию соглашения на бой

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Стороны все ближе к согласованию всех деталей.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Обязательный претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе по линии WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) и британец Джо Джойс (12-0, 11 KO) близки к завершению переговоров, сообщает Дэн Рафаэль.

В ближайшее время ожидается официальное заявление Всемирной боксерской организации по этому поводу. Вероятно, боксеры будут бороться за “временный“ пояс WBO в супертяжелом весе.

Ожидается, что поединок Усик – Джойс пройдет во второй половине мая в Великобритании.

Победитель поединка Усик - Джойс станет обязательным соперником победителя поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, который запланирован на июнь. В случае отказа абсолютного чемпиона в течении 180 дней провести бой с победителем боя Усик – Джойс, “временный“ пояс станет полноценным.

Ранее сообщалось, что британец уверен в своей победе над Усиком..

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Теги: Александр Усик, Джо Джойс, бокс
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Комментариев (1)
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Джо-кер    27.01.2021, 10:55
Оценка:  +4
Джо-кер
Будемо вболівати за Джо Джойса. Джойс переможе проросійського танцюриста, відправивши в нокаут. Поставить жирну крапку в мріях ватніка на чемпіонський титул.
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