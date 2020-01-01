Тренер Альвареса запретил подниматься ему в полутяжелый вес

Альварес планирует завоевать все титулы в текущем весе.

Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) сообщил, что не пока планирует снова подниматься в полутяжелый дивизион.

В разговоре с TV Azteca он отметил, что его тренер выступил против этого.

“Эдди (Рейносо; тренер – прим.) не хочет, чтобы я снова поднимался в полутяжелый вес, потому что мы теряем там много преимуществ. Я хочу завоевать все титулы в суперсреднем дивизионе, и мы посмотрим, что будет дальше“, – сказал Альварес.

Напомним, что в 2019 году Альварес становился чемпионом WBO в полутяжелом весе, нокаутировав в 11-м раунде россиянина Сергея Ковалева (33-4-1, 29 КО).