Усик - Джойс: британец уверен в своей победе
Британский супертяж Джо Джойс думает, что его поединок с Александром Усиком за титул временного чемпиона WBO может состояться в середине весны.
Об этом он заявил в интервью The Ring.
“Бой планируется на апрель. Сейчас идут переговоры, решаются вопросы. Надеюсь, мы сможем как можно быстрее все организовать. Считаю, что и WBO хочет этот бой.
Им нужно, чтобы их пояс участвовал в поединке Джошуа - Фьюри, а мы, вероятно, подеремся за временный титул“, - сказал Джойс.
Также боксер отметил, что абсолютно готов к поединку.
“Страха у меня нет. Победитель нашего боя получит шанс на бой с Джошуа или Фьюри. Уверен, что могу победить Усика. Видел его поединок с Чисорой. Мне кажется, он набрал вес, это его немного замедлило
Однако Усик остается очень опасным, потому что это техничный боксер“, - добавил он.
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