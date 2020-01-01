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Усик - Джойс: британец уверен в своей победе

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Джойс рассказал подробности предстоящего боя.
Усик - Джойс: британец уверен в своей победе
Getty Images

Британский супертяж Джо Джойс думает, что его поединок с Александром Усиком за титул временного чемпиона WBO может состояться в середине весны.

Об этом он заявил в интервью The Ring.

“Бой планируется на апрель. Сейчас идут переговоры, решаются вопросы. Надеюсь, мы сможем как можно быстрее все организовать. Считаю, что и WBO хочет этот бой.

Им нужно, чтобы их пояс участвовал в поединке Джошуа - Фьюри, а мы, вероятно, подеремся за временный титул“, - сказал Джойс.

Также боксер отметил, что абсолютно готов к поединку.

“Страха у меня нет. Победитель нашего боя получит шанс на бой с Джошуа или Фьюри. Уверен, что могу победить Усика. Видел его поединок с Чисорой. Мне кажется, он набрал вес, это его немного замедлило

Однако Усик остается очень опасным, потому что это техничный боксер“, - добавил он.

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