Усик - Джойс: британец уверен в своей победе

Джойс рассказал подробности предстоящего боя.

Британский супертяж Джо Джойс думает, что его поединок с Александром Усиком за титул временного чемпиона WBO может состояться в середине весны.

Об этом он заявил в интервью The Ring.

“Бой планируется на апрель. Сейчас идут переговоры, решаются вопросы. Надеюсь, мы сможем как можно быстрее все организовать. Считаю, что и WBO хочет этот бой.

Им нужно, чтобы их пояс участвовал в поединке Джошуа - Фьюри, а мы, вероятно, подеремся за временный титул“, - сказал Джойс.

Также боксер отметил, что абсолютно готов к поединку.

“Страха у меня нет. Победитель нашего боя получит шанс на бой с Джошуа или Фьюри. Уверен, что могу победить Усика. Видел его поединок с Чисорой. Мне кажется, он набрал вес, это его немного замедлило

Однако Усик остается очень опасным, потому что это техничный боксер“, - добавил он.