Тейлор сравнил себя с Рамиресом: "Я лучше во всех аспектах"

Джош Тейлор поделился ожиданиями от боя с Хосе Рамиресом.

Обладатель титулов WBA и IBF в первом полусреднем весе Джош Тейлор уверен в своей победе в поединке против чемпиона WBC и WBO Хосе Рамиреса.

Об этом он заявил в комментарии TalkSport.

“Я провел очень много времени за просмотром боев Рамиреса. Если честно, до сих пор не понимаю, что он делает лучше меня. Я лучше Рамиреса во всех аспектах, будь то боксерский IQ, скорость, работа “первым номером“. Его бокс на ближней дистанции не так уж и хорош.

Я с легкостью остановлю его. И все будет зависеть от меня и от того, как я поведу бой. Не хочу проявлять неуважение, но я верю, что одержу победу“, - цитирует Тейлора

Как сообщалось, бой планируют провести в начале мая в США. На кону этого боя - звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.