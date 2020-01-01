Переключиться на мобильную версию

Тейлор сравнил себя с Рамиресом: "Я лучше во всех аспектах"

Комментариев: 0
Джош Тейлор поделился ожиданиями от боя с Хосе Рамиресом.
Тейлор сравнил себя с Рамиресом: "Я лучше во всех аспектах"
Getty Images

Обладатель титулов WBA и IBF в первом полусреднем весе Джош Тейлор уверен в своей победе в поединке против чемпиона WBC и WBO Хосе Рамиреса.

Об этом он заявил в комментарии TalkSport.

“Я провел очень много времени за просмотром боев Рамиреса. Если честно, до сих пор не понимаю, что он делает лучше меня. Я лучше Рамиреса во всех аспектах, будь то боксерский IQ, скорость, работа “первым номером“. Его бокс на ближней дистанции не так уж и хорош.

Я с легкостью остановлю его. И все будет зависеть от меня и от того, как я поведу бой. Не хочу проявлять неуважение, но я верю, что одержу победу“, - цитирует Тейлора 

Как сообщалось, бой планируют провести в начале мая в США. На кону этого боя - звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Поделись:
Теги: Джош Тейлор, Хосе Рамирес, Бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь