Стало известно, когда состоится бой Тейлор - Рамирес

Боб Арум раскрыл детали поединка Тейлор - Рамирес.

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (17-0, 13 КО) вероятно выйдет на ринг с обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО) в конце весны в США.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, передает boxingnews24.com.

Вероятным местом проведения станет Южная Калифорния.

Отмечается, что Тейлор планирует прилететь в США за несколько месяцев до поединка, чтобы провести на месте полноценную подготовку.

Напомним, что на кону этого боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.