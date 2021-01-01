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Стало известно, когда состоится бой Тейлор - Рамирес

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Боб Арум раскрыл детали поединка Тейлор - Рамирес.
Стало известно, когда состоится бой Тейлор - Рамирес

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (17-0, 13 КО) вероятно выйдет на ринг с обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО) в конце весны в США.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, передает boxingnews24.com.

Вероятным местом проведения станет Южная Калифорния.

Отмечается, что Тейлор планирует прилететь в США за несколько месяцев до поединка, чтобы провести на месте полноценную подготовку. 

Напомним, что на кону этого боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

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Теги: Джош Тейлор, Хосе Рамирес, Бокс, Боб Арум
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