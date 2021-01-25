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Макгрегор готов к поединку с Пакьяо: "Я хотел бы вернуться в ринг"

Комментариев: 1
После поражения от Порье, Макгрегор готов к боксерскому поединку.
Макгрегор готов к поединку с Пакьяо: "Я хотел бы вернуться в ринг"

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор признался, что все еще хочет поединка с филиппинским чемпионом Мэнни Пакьяо.

Слова ирландца приводит портал boxingscene.com.

“В боксе нет чертовых лоу-киков. Понимаете меня? Я хочу сосредоточиться на карьере в MMA, но также я открыт для предложений из бокса. Посмотрим как все случится, но пока я ничего не могу сказать.

Знаете, мы уже почти организовали бой… Он был практически готов. Я хотел бы вернуться в ринг и испытать себя против боксера с таким стилем и к тому же не принимать удары ногами“.

Напомним, что в воскресенье, 24 января, в Абу-Даби прошел турнир UFC 257, главным событием которого стал бой Конора Макгрегора (22-4) и Дастина Порье (26-6). Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

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Теги: Конор Макгрегор, Бокс, Мэнни Пакьяо
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  25.01.2021, 18:54
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pусский
Кому он теперь сдался в Америке, запёрдыш одноногий? Пусть боксирует с Элтоном Джоном в родной Британии, пиздобол ирландский. Это же надо охуеть - вызывал самого Хабиба на реванш!
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