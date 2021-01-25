Макгрегор готов к поединку с Пакьяо: "Я хотел бы вернуться в ринг"

После поражения от Порье, Макгрегор готов к боксерскому поединку.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор признался, что все еще хочет поединка с филиппинским чемпионом Мэнни Пакьяо.

Слова ирландца приводит портал boxingscene.com.

“В боксе нет чертовых лоу-киков. Понимаете меня? Я хочу сосредоточиться на карьере в MMA, но также я открыт для предложений из бокса. Посмотрим как все случится, но пока я ничего не могу сказать.

Знаете, мы уже почти организовали бой… Он был практически готов. Я хотел бы вернуться в ринг и испытать себя против боксера с таким стилем и к тому же не принимать удары ногами“.

Напомним, что в воскресенье, 24 января, в Абу-Даби прошел турнир UFC 257, главным событием которого стал бой Конора Макгрегора (22-4) и Дастина Порье (26-6). Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.