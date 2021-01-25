Ломаченко выложил загадочный пост в Instagram

Украинец оставил философский пост в соцсетях.

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отреагировал на критику, которая появилась после проигранного поединка Теофимо Лопесу.

Украинец в Instagram опубликовал пост, в котором намекнул, что ему все равно на мнение других людей.

"Вернувшись из "Матрицы", я не слышу, что говорят другие", - написал Ломаченко.

Ранее Ломаченко показал, как бил Лопеса, продолжая медийную войну с CompuBox.