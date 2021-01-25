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Ломаченко выложил загадочный пост в Instagram

Комментариев: 1
Украинец оставил философский пост в соцсетях.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко отреагировал на критику, которая появилась после проигранного поединка Теофимо Лопесу.

Украинец в Instagram опубликовал пост, в котором намекнул, что ему все равно на мнение других людей.

"Вернувшись из "Матрицы", я не слышу, что говорят другие", - написал Ломаченко.

Ранее Ломаченко показал, как бил Лопеса, продолжая медийную войну с CompuBox. 

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Теги: Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.01.2021, 14:20
Оценка:  +1
гость
я бы сказал не "долбо#@ский " пост. впрочем чего еще ждать от этого ватного полудурка?
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