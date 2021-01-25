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Ковалев вновь провалил допинг-тест

Комментариев: 2
Российский боксер снова сдал положительный тест на допинг.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев снова провалил допинг-тест, об этом сообщает BoxingScene.

По информации источника, российский боксер в пятницу, 22 января, прошел повторное тестирование на допинг. Результат теста оказался положительным.

В крови Ковалева вновь выявили синтетический тестостерон, как и в первом случае.

Напомним, 30 января Ковалев должен был провести поединок против Меликузиева, однако из-за допинга россиянина бой отменен. За этот поединок Сергей получил бы 2,5 млн долларов, но сейчас ему грозит временная дисквалификация.   

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Теги: Сергей Ковалев, бокс, допинг
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Комментариев (2)
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Джо-кер    25.01.2021, 09:08
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Кацапи постійно під допінгом, наколоті під самі яйця))). То Поветкін, то Ковалев, то Бєспутін, то йоб його мати у рота Залупутін)))).
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