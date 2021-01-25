Ковалев вновь провалил допинг-тест
Российский боксер снова сдал положительный тест на допинг.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев снова провалил допинг-тест, об этом сообщает BoxingScene.
По информации источника, российский боксер в пятницу, 22 января, прошел повторное тестирование на допинг. Результат теста оказался положительным.
В крови Ковалева вновь выявили синтетический тестостерон, как и в первом случае.
Напомним, 30 января Ковалев должен был провести поединок против Меликузиева, однако из-за допинга россиянина бой отменен. За этот поединок Сергей получил бы 2,5 млн долларов, но сейчас ему грозит временная дисквалификация.
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