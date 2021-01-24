Украинский боксер нокаутирован в России в претендентском турнире
Рефери остановил избиение украинца в седьмом раунде.
Украинский боксер второго наилегчайшего веса Александр Егоров (20-5-1, 10 КО) уступил россиянину Евгению Ляшкову (8-1, 2 КО) в Екатеринбурге.
Ляшков задал высокий темп, который Егоров поддержать не сумел. В 7-м раунде рефери остановил поединок, который к тому времени превратился в одностороннее избиение.
Поединок стал отборочным в турнире за право выйти на чемпионский бой по версии WBO. Организаторы отмечали его как один из четвертьфиналов.
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