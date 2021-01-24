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Украинский боксер нокаутирован в России в претендентском турнире

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Рефери остановил избиение украинца в седьмом раунде.
Украинский боксер нокаутирован в России в претендентском турнире

Украинский боксер второго наилегчайшего веса Александр Егоров (20-5-1, 10 КО) уступил россиянину Евгению Ляшкову (8-1, 2 КО) в Екатеринбурге.

Ляшков задал высокий темп, который Егоров поддержать не сумел. В 7-м раунде рефери остановил поединок, который к тому времени превратился в одностороннее избиение.

Поединок стал отборочным в турнире за право выйти на чемпионский бой по версии WBO. Организаторы отмечали его как один из четвертьфиналов.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2021, 16:19
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Нах...у...й ездить к фашистским педерастам, 3,14зды можно и в Украине было получить. Обидно, но ничего казламордые ещё за Севастополь ответят.
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