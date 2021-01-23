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Хэйни: Лопес - не абсолютный чемпион мира, ведь титул WBC все еще принадлежит мне

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Американец не считает своего соотечественника абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Дэвин Хэйни
Дэвин Хэйни
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) высказался о том, что Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) нельзя называть абсолютным чемпионом мира в легком весе, по той причине, что один из поясов он не завоевал.

Лопес одержал победу над Василием Ломаченко, выиграв четыре пояса, но украинец владел франчайзинговым титулом WBC, а обычный принадлежит как раз Хэйни.

“Теофимо Лопес - абсолютный чемпион? Он не собрал все пояса. Титул WBC все еще принадлежит мне, я чемпион мира по версии WBC. Теофимо завоевал франчайзинговый титул, а не пояс.

Он не абсолютный чемпион. Я чемпион WBC, поэтому Лопес не владеет всеми поясами“, - сказал Хэйни в интервью.

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Теги: Дэвин Хэйни, бокс
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