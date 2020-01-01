Усик - о следующем бое: Все будет вовремя

Украинская команда ведет переговоры о следующем поединке.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сообщил, что его команда ведет переговоры о следующем бое.

“Сейчас мы ведем переговоры. Просто нужно немного подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это объявится и все узнают.

Сам часто думаю: “Когда же это наступит?“. Могу заверить, что все будет вовремя. Переживать не надо“, - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Ранее стало известно, сколько Усик просит за отсрочку боя с Джошуа.