Усик - о следующем бое: Все будет вовремя
Украинская команда ведет переговоры о следующем поединке.
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сообщил, что его команда ведет переговоры о следующем бое.
“Сейчас мы ведем переговоры. Просто нужно немного подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это объявится и все узнают.
Сам часто думаю: “Когда же это наступит?“. Могу заверить, что все будет вовремя. Переживать не надо“, - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.
Ранее стало известно, сколько Усик просит за отсрочку боя с Джошуа.
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