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Усик - о следующем бое: Все будет вовремя

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Украинская команда ведет переговоры о следующем поединке.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) сообщил, что его команда ведет переговоры о следующем бое.

“Сейчас мы ведем переговоры. Просто нужно немного подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это объявится и все узнают.

Сам часто думаю: “Когда же это наступит?“. Могу заверить, что все будет вовремя. Переживать не надо“, - сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Ранее стало известно, сколько Усик просит за отсрочку боя с Джошуа

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Теги: Александр Усик, бокс
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