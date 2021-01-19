Хирн рассказал, сколько хочет Усик за отсрочку боя с Джошуа

Промоутер рассказал о тратах Фьюри и Джошуа перед поединком.

Украинский супертяжеловес Александр Усик хочет получить 2,71 миллиона долларов за то, чтобы позволить чемпиону WBO Энтони Джошуа отстрочить обязательную защиту титула и сразиться с Тайсоном Фьюри. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

По словам промоутера, это не единственная трата боксеров перед объединительным боем.

"Можете представить, что я иду к Фьюри и Джошуа и говорю: "Чтобы все титулы были на кону, вы должны заплатить три процента руководящим органам". Это по 300 тысяч фунтов за четыре титула - 1,6 миллиона долларов. Добавьте сюда еще IBO - 2,03 миллиона долларов.

Вы оба должны заплатить эти деньги руководящим органам. А, и теперь Александр Усик хочет 2,71 миллиона долларов. Вы в порядке, парни? Просто достаньте пару миллионов из своего кармана", - цитирует Хирна Marca