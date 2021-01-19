Переключиться на мобильную версию

Хирн рассказал, сколько хочет Усик за отсрочку боя с Джошуа

Комментариев: 2
Промоутер рассказал о тратах Фьюри и Джошуа перед поединком.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик хочет получить 2,71 миллиона долларов за то, чтобы позволить чемпиону WBO Энтони Джошуа отстрочить обязательную защиту титула и сразиться с Тайсоном Фьюри. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

По словам промоутера, это не единственная трата боксеров перед объединительным боем.

"Можете представить, что я иду к Фьюри и Джошуа и говорю: "Чтобы все титулы были на кону, вы должны заплатить три процента руководящим органам". Это по 300 тысяч фунтов за четыре титула - 1,6 миллиона долларов. Добавьте сюда еще IBO - 2,03 миллиона долларов.

Вы оба должны заплатить эти деньги руководящим органам. А, и теперь Александр Усик хочет 2,71 миллиона долларов. Вы в порядке, парни? Просто достаньте пару миллионов из своего кармана", - цитирует Хирна Marca

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.01.2021, 16:57
Оценка:  0
гость
Нармас план у Сани. Впереться в хевивейт, чтоб влегкую срубить бабушки, даже не выходя в ринг. А он не eбaнько, как кажется, котелок варит
русский  (аноним)  19.01.2021, 16:43
Оценка:  0
русский
Саше по всей видимости ни хрена не дадут. Еб нут под сраку, будет лететь, пердеть, дрочить свой мизерный член по дороге. Гы, гы, гы.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь