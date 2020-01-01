Главред The Ring: Лопесы назло лишат Ломаченко реванша

Специалист оценил шансы на второй поединок боксеров.

Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер поделился мнением о возможном реванше Василия Ломаченко (14-2-0, 10 KO) с американцем Теофимо Лопесом (16-0-0, 12 KO).

“Сомневаюсь, что реванш состоится. Теофимо понимает, что у него осталась несколько боев в легком весе, и, вероятнее всего, он предпочтет свежую кровь. К тому же, Лопесов могут оттолкнуть нездоровые заявления Ломаченко после боя, и они откажут в реванше назло ему.

Но если денег в реванше с Ломой будет больше, чем с Джорджем Камбососом в Австралии и Дэвином Хэйни (допустим, Дубай даст им 25-30 миллионов), то Лопесы пойдут на это. Деньги в любом случае скажут громче, чем Лома“, - написал Фишер в свой колонке.