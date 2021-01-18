Тренер Ковалева: Я ничего не знаю о допинге Сергея

Россиянин провалил допинг-тест перед боем с Меликузиевым.

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KOs) Бадди Макгирт заявил, что ничего не знает о положительным допинг-тесте своего подопечного накануне боя против Бектемира Меликузиева (6-0, 5 KO).

Наставник сообщил, что боксер продолжает готовиться к поединку.

“Я работаю с Сергеем, мы были в процессе подготовки. Мы с ним виделись недавно, и он ничего мне не говорил.

Я ничего не знаю о положительном тесте“, - приводит слова Бадди Boxing Scene со ссылкой на ТАСС.

Напомним, бой Ковалев - Меликузиев должен был состояться 30-го января.