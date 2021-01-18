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Тренер Ковалева: Я ничего не знаю о допинге Сергея

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Россиянин провалил допинг-тест перед боем с Меликузиевым.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-4-1, 29 KOs) Бадди Макгирт заявил, что ничего не знает о положительным допинг-тесте своего подопечного накануне боя против Бектемира Меликузиева (6-0, 5 KO).

Наставник сообщил, что боксер продолжает готовиться к поединку.

“Я работаю с Сергеем, мы были в процессе подготовки. Мы с ним виделись недавно, и он ничего мне не говорил.

Я ничего не знаю о положительном тесте“, - приводит слова Бадди Boxing Scene со ссылкой на ТАСС.

Напомним, бой Ковалев - Меликузиев должен был состояться 30-го января.

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Теги: Бадди Макгирт, Сергей Ковалев, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
АК-74  (аноним)  18.01.2021, 16:27
Оценка:  0
АК-74
На Россії приймання допінгу централізоване, що у олімпійців, що у боксерів. То Повєткін, то Ковалев, то Бєспутін...а у решти поки що просто не виявили.
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