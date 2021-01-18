Лопес назвал потенциальных соперников для Ломаченко

Американец дал совет украинцу.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) обратился к украинцу Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).

“Василий, сосредоточь свое внимание на том, что делать дальше, ведь ты проиграл. Ты не сможешь отобрать мою победу“.

Лопес также назвал потенциальных соперников для Ломаченко.

“Ему нужно двигаться дальше. Я пытаюсь ему сказать через все свои интервью. Если он хочет оставаться в легком весе, то ему нужно проводить бои против этих трех парней: Райана Гарсии, Дэвина Хэйни и Джервонты Дэвиса. Они много говорят в моем дивизионе.

Конечно, Ломаченко - великий чемпион. Желаю ему успеха в будущем“, - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Напомним, что в 2020 году Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.