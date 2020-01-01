Арум: Ломаченко долшен решить, в каком весе хочет выступать

Промоутер Василия Ломаченко рассказал, когда украинец вернется в ринг.

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, когда его клиент планирует вернуться в ринг.

По словам Арума, Ломаченко, в первую очередь, должен определиться с тем, в каком весе планирует боксировать.

«Мы планируем возвращение Ломаченко на апрель-май. Для начала он должен определиться, в каком весе собирается выступать — легком или втором полулегком. Но, скорее всего, Василий останется в легком весе», - сказал Арум в интервью Youtube-каналу Barbershop Conversations.

Ранее сообщалось о том, что Боб Арум предложил контракт другому украинскому боксеру Александру Усику.