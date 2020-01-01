Арум назвал вероятных соперников для Лопеса

Боб Арум расскзал, с кем может встретиться его подопечный после боя с Джорджем Камбососом.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Боб Арум назвал потенциальных соперников боксера. В их числе оказались Райан Гарсия, Дэвин Хэйни и Джервонта Дэвис.

Однако сначала Лопеса ждет обязательная защита по линии IBF в бою против Джорджа Камбососа.

"Мы рассматриваем бой в Австралии против Камбососа, который является обязательным претендентом по линии IBF. Затем мы попытаемся устроить для Лопеса бой с Гарсией, Хэйни или Дэвисом - с кем-то из них.

Если они будут заняты, то зимой мы организуем крупный бой против победителя поединка Тейлор - Рамирес, который надеемся устроить в мае. Я бы хотел провести этот бой в США. Надеюсь найти площадку, на которой мы сможем собрать приличное количество зрителей. Мы рассчитываем, что до мая ситуация улучшится. Хотелось бы сделать этот бой в Лас-Вегасе", - сказал Боб Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.