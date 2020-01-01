Переключиться на мобильную версию

Альварес собирается подписать контракт с Хирном

Комментариев: 0
Сауль Альварес выйдет в ринг уже в феврале.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO) готовиться подписать контракт с Эдди Хирном, возглавляющим промоутерскую компанию Matchroom Boxing. Кроме того, известны даты следующих боев мексиканца.

Как сообщил в своем Twitter Майк Коппинджер, следующий поединок Канело проведет 27 февраля в США, а следующий запланирован на 5 мая.

“Источники: Канело Альварес и Matchroom Boxing достигли соглашения по основным моментам сделки о его выступлении 27 февраля против Авни Йылдырыма в США. Если Альварес выиграет и обойдется без травм, то затем выступит 5 мая“, - написал Коппинджер.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес хочет сразиться с Йылдырымом в следующем бою.

Поделись:
Теги: бокс, Сауль Альварес, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь