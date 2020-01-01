Альварес собирается подписать контракт с Хирном

Сауль Альварес выйдет в ринг уже в феврале.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO) готовиться подписать контракт с Эдди Хирном, возглавляющим промоутерскую компанию Matchroom Boxing. Кроме того, известны даты следующих боев мексиканца.

Как сообщил в своем Twitter Майк Коппинджер, следующий поединок Канело проведет 27 февраля в США, а следующий запланирован на 5 мая.

“Источники: Канело Альварес и Matchroom Boxing достигли соглашения по основным моментам сделки о его выступлении 27 февраля против Авни Йылдырыма в США. Если Альварес выиграет и обойдется без травм, то затем выступит 5 мая“, - написал Коппинджер.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес хочет сразиться с Йылдырымом в следующем бою.