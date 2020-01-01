Хирн заверил, что в ближайшее время определится место проведения боя Фьюри - Джошуа

Промоутер заявил об огромном количестве предложений от различных стран.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о полученных предложениях относительно места проведения боя между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

“У нас более полудюжины предложений из разных стран, а также интерес проявляют еще три или четыре государства. Мы получили предложение из Австралии, беседовали с представителями Восточной Европы, Америки, Сингапура, Саудовской Аравии, Катара, из ОАЭ есть предложения из Дубая и Абу-Даби.

В этом вопросе будет очень агрессивно себя вести Ближний Восток, они явно будут лидерами в переговорах, но мы получили немало предложений из стран, о которых даже не думали.

Если меня спросят, когда мы подпишем контракт, то я скажу, что мы все уладим в ближайшие четыре недели“, - приводит слова Хирна Mirror.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн предложил Усику и Джойсу провести бой за временный титул WBO.